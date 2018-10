La Champions sorride a Roma e Juve

Edin Dzeko e Cengiz Under (AFP)

Un secco 3-0 in casa per i giallorossi e bianconeri corsari in Inghilterra. Roma e Juve vincono nella terza giornata di Champions League e fanno un bel passo avanti nei rispettivi gironi.

Vittoria meritata per la squadra di Di Francesco, che tiene sempre sotto controllo la partita: grande prestazione di Dzeko – che sigla una doppietta, arrivando a quota 5 gol nella competizione europea – e terzo sigillo di Under. Per i giallorossi testa del girone G a pari punti (6) con il Real.

L’11 di Allegri vince invece a Old Trafford e ipoteca la qualificazione. Il match finisce 1-0 grazie alla rete di Dybala al 17esimo minuto. Unico rischio per i bianconeri il palo di Pogba nel secondo tempo. Con questo successo, la Juve mantiene la testa del girone e sale a 9 punti mentre il Manchester United resta fermo a quota 4 al secondo posto.