Berlino e Palermo de La Casa di Carta sono gay? Ovviamente se non avete visto l’ultima stagione e non volete spoiler vi consiglio di chiudere l’articolo, altrimenti buona lettura.

Come visto nell’ultima stagione, infatti, Palermo – che è apertamente gay – in un flashback dichiara il proprio amore a Berlino che, dopo aver confessato di amarlo lo bacia in bocca e successivamente si allontana, dichiarando di essere attratto solo dalle donne fisicamente.

Berlino e Palermo gay?

Ecco direttamente dall’ottava puntata della quarta stagione, il monologo di Berlino dopo aver baciato Palermo:

“Tu credi che io non ti ami? Anche io sento che quello che c’è fra noi è straordinario, unico e meraviglioso. E conosco l’amore. Ho avuto cinque mogli. Con nessuna di queste donne ho sentito qualcosa di simile a quello che sento con te, neanche lontanamente. Noi due siamo anime gemelle, però al 99%. Lo sai. A me piacciono moltissimo le donne. Ed a te piaccio troppo io. L’1% è un piccolo mitocondrio ma definisce il desiderio. Darei qualunque cosa per sentire questo [l’amore che prova Palermo per lui, ndr], però è impossibile, è impossibile. Ti amo, ma devo lasciarti. Per l’amore, per la fratellanza e per il legame che sento con te. Adesso curati la ferita [del cuore, ndr] A volte la distanza è l’unico modo per trovare pace, addio amico mio”.

Palermo ama Berlino, ma quest’ultimo lo ama solo come un fratello?

Gli interpreti dei due personaggi, Pedro Alonso (Berlino) e Rodrigo De La Serna (Palermo) hanno parlato della possibilità di uno spin-off prequel de La Casa di Carta in un’intervista a The Cutaway, riportata da HallOfSeries.com:

“Prequel su loro? Berlino e Palermo sono personaggi potenti e, in termini narrativi, mi interessa molto [scoprire di più su di loro, ndr]. C’è buon materiale, penso che la storia abbia contenuti. Per il momento ci concentriamo sul dare il meglio di noi in ciò che dobbiamo fare [la quinta parte della serie, ndr], il resto sono speculazioni. Capisco che la gente immagini che ci sarà dell’altro in arrivo, ma la verità è che nessuno lo sa. […] Quel che possono dire è che, fino a oggi, il materiale sul quale stiamo lavorando con i nostri due personaggi è molto potente ed entusiasmante”.

E ancora:

“Questi due str***i avevano una storia d’amore, è qualcosa che non avevamo mai visto. Ci sono momenti che non avevo mai visto in televisione. Non sai se stai giocando a fare i cowboy, poi all’improvviso c’è una sequenza romantica, poi sembra match di boxe. Tra i due c’è un mix di toni e di battute. Entrambi sono lucidi, intelligenti, abili nelle loro strategie machiavelliche. È un materiale molto ricco”.

Che ne pensate di un prequel su Palermo e Berlino?

