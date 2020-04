La Casa di Carta ama l’Italia e non solo perché uno dei protagonisti si chiama Palermo, ma perché in più occasioni gli attori hanno cantato canzoni storiche del nostro repertorio artistico.

Dal canto popolare Bella Ciao ai più recenti Ti Amo di Umberto Tozzi e Centro Di Gravità Permanente di Franco Battiato, quest’ultime entrambe cantante da Berlino durante il suo matrimonio con Tatiana.

Contattato da AdnKronos, Umberto Tozzi ha così commentato la scelta di usare la sua Ti Amo per la quarta stagione di La Casa di Carta. Un brano storico di ben 43 anni.

“È stato molto bello. Mi ha fatto molto piacere, anche perché so quanto è conosciuta questa serie in tutto il mondo. Per chi fa musica non c’è cosa più bella che vedere viaggiare una canzone così lontano e così a lungo”.