Dalla prima sconfitta durante una battaglia di Freestyle al suo misterioso arresto: ecco le curiosità su Ghali, il rapper del momento!

Nato il 21 maggio del 1993 a Milano, Ghali (nome d’arte di Ghali Amdouni) è uno dei nuovi volti della scena rap italiana. Come si può intuire dal nome, le sue origini sono tunisine, sebbene la sua infanzia sia stata trascorsa nel quartiere di Baggio. Oggi non c’è radio che non passi le sue canzoni, ma scopriamo tutte le curiosità sulla vita dell’artista!

La biografia di Ghali, rapper per passione

La storia del “Ghali cantante” comincia fra i banchi di scuola. Il ragazzo non ama le regole e rifiuta l’autorità, e per questo la sua carriera scolastica procede a fatica. Ma sono anche gli anni del vero amore, quando Ghali si imbatte nel film di uno dei rapper più importanti al mondo. Pariamo di 8 Mile di Eminem, una vera e propria folgorazione.

Da lì comincia a registrare le prime canzoni in cameretta, rappando tutto il giorno e cercando di non farsi sentire dalla madre, sopratutto per quanto riguarda le parolacce. Pare infatti che il neo rapper cercasse di cantare il più piano possibile così da non fargliele sentire!

E così il giovane ribelle troverà finalmente la sua valvola di sfogo: la musica. Le sue prime esperienze, tuttavia, non sono così positive, a cominciare dalle prime sfide di freestyle. La prima volta, in particolare, Ghali salì sul palco e abbracciò il microfono… peccato che quando toccò a lui rimase fermo e immobile senza riuscire a dire nemmeno una parola.

Ma Ghali non si arrese e continuò a provare, finché non cominciò ufficialmente la sua carriera. Nel 2011 fonda la sua band, i Troupe D’Elite, ma il suo nome d’arte è un altro: Fobia! In questo periodo si fa notare da alcuni dei più grandi esponenti della scena, da Fedez a Gué Pequeno, che lo mette in contatto con Tanta Roba, la sua etichetta. Pensate, però, che la prima telefonata fu molto simile alla sua prima esibizione. Il cantante, infatti, emozionatissimo per aver ricevuto una chiamata da Gué, rimase zitto e attaccò il telefono. Insomma… proprio un brutto vizio.

Nel 2015 cambia il suo nome e diventa ufficialmente Ghali. Comincia così la carriera solista, le prime critiche e… i primi arresti! Proprio così, durante le riprese del videoclip Mamma, girato in Tunisia, il cantante scrisse sui social un post piuttosto ironico:

«Ci hanno appena arrestati durante le riprese del nuovo video e vi sto scrivendo da una caserma di un quartiere qui a Tunisi. Ció che mi rasserena è che certe riprese le abbiamo già salvate sul pc… Ora vediamo che succede, paura non ne abbiamo. Per la musica questo & altro. Un abbraccio G.»

Alla fine tutto si risolse, sebbene ancora non siano stati chiariti i motivi dell’arresto!

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/GhaliOfficial/

La vita privata di Ghali: dalla fidanzata al suo amico immaginario

Per quanto riguarda l’amore, pare che Ghali sia single e che non ci sia nessuno nel suo cuore… apparte una persona, la più importante in assoluto per il giovane rapper: la mamma!

Ma per Ghali, Mamma non è solo una canzone, bensì una persona davvero speciale. Pare infatti che l’artista sia davvero legato a sua madre, e lo dimostra il fatto che sia citata in tantissime canzoni. Il motivo è semplice, e lo ha ammesso lui stesso durante diverse interviste: quando scrive, è una delle prime cose che gli viene in mente. Insomma, proprio un bel rapporto con la sua Habibi, che significa proprio amore mio. Ecco le sue parole in merito, riportate da LadyBlitz:

«Habibi significa “amore mio”, si può dire a una donna ma anche a un amico o al cane: per ora non c’è una fidanzata nella mia vita, l’unica habibi è mia madre. Se ci fosse una ricetta per fare successo, l’amore che ho per lei sarebbe l’ingrediente principale».

Inoltre, pare che il cantante abbia anche un amico immaginario di nome Jimmy, che lo consiglierebbe su diverse cose, fra cui anche il suo look e la lunghezza dei suoi dread! Di certo un’amicizia singolare, nata durante il periodo della sua infanzia, quando il cantante non aveva fratelli e si ritrovava in stanza da solo a parlare con lui. Da lì la promessa a Jimmy che se mai fosse diventato famoso, lo sarebbe diventato anche lui… e così è stato!

Di seguito il video di Habibi:

