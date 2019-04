Ylenia Lucisano: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla giovane cantante che sarà tra i protagonisti del Concerto del Primo Maggio.

Tra i protagonisti del Concertone di Roma è stata annunciata a sorpresa, poco prima del grande evento, anche Ylenia Lucisano, un nome non nuovo agli aficionados del Concerto di piazza San Giovanni.

Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e sulla vita privata di questa giovane stella nascente della musica italiana.

Chi è Ylenia Lucisano

Ylenia Lucisano è nata il 27 settembre 1989 sotto il segno della Bilancia. Giovane cantautrice calabrese, ha mosso i primi passi nel mondo della musica attraverso il pianobar, cantando canzoni scritte insieme al padre Carlo, che l’ha accompagnata fin da bambina con la chitarra.

Visti i suoi ottimi risultati in concorsi locali, decide di trasferirsi a Roma e, dopo tre anni di studio, parte per Milano alla ricerca di un contratto. Il suo primo singolo, Quando non c’ero, esce nel giugno del 2013.

L’album di esordio esce l’anno successivo con il titolo di Piccolo universo, e le vale il Premio Lunezia per la categoria Nuove Stelle. Partecipa al Concerto del Primo Maggio già nel 2015, per poi tentare la strada di Sanremo, senza grande successo.

Il suo secondo l’album è Punta da un chiodo in un campo di papaveri, in uscita il 10 maggio 2019. Un disco che presentato ancora una volta al Concertone di Primo Maggio.

3 curiosità sulla cantante

-Ylenia Lucisano è stata l’unica solista femminile inserita nel tabellone del Concerto del Primo Maggio 2019.

-A marzo 2019 ha aperto una data del residency show Off the Record del suo maestro, Francesco De Gregori, al Teatro Garbatella.

-Su Instagram Ylenia Lucisano ha un account da oltre 2800 follower.

