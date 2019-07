Laura Pergolizzi: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla cantautrice americana nota al mondo come LP.

LP è una delle cantautrici americane più amate anche da noi, almeno negli ultimi anni. Forse per il suo nome, Laura Pergolizzi, che la fa sembrare più italiana di quanto in realtà non sia. O forse per la qualità delle sue canzoni, sempre orecchiabili e quasi mai banali.

Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Laura Pergolizzi: la biografia

Laura Pergolizzi è nata a Huntington, Long Island, il 18 marzo 1981 sotto il segno dei Pesci. Originaria dell’Italia (napoletana per parte materna, palermitana per parte paterna), ha scoperto il proprio talento dopo che la madre le ha fatto ascoltare l’opera.

Appassionata di rock classico come Beatles, Led Zeppelin, Nirvana e Jeff Buckley, si trasferisce a New York e adotta fin da subito il nome d’arte di LP.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pg/iamLP

La sua carriera inizia nel 2001 con l’album Heart-Shaped Scar. Al secondo disco ha la fortuna di collaborare con un personaggio importantissimo della musica americana come Linda Perry. Nonostante questo, LP non riesce ad arrivare al successo.

Dopo anni da autrice per altri artisti, tra cui anche Rihanna e Christina Aguilera. Nel 2011 firma per la Warner e pubblica il brano Into the Wild, che anticipa il primo disco uscito per una major, Into the Wild: Live at EastWest Studios.

Nei due anni successivi registra il suo terzo album, in cui collabora con grandi nomi come Isabella Summers dei Florence + the Machine, Claude Kelly e altri ancora. Il titolo del disco è Forever for Now, ed è un discreto successo.

Dal successivo album viene estratto invece il brano che diventa il simbolo della sua carriera Lost on You, che le permette di diventare famosa anche sul mercato europeo, specialmente quello italiano.

Il suo ultimo album finora è Heart to Mouth, uscito nel 2018 e trascinato da singoli come Girls Go Wild e Recovery. Ormai artista acclamata in tutto il mondo, la sua carriera è lungi dall’essere terminata, e nei prossimi anni ci aspettiamo ancora lavori interessanti con il suo inconfondibile stile cantautorale.

La vita privata di Laura Pergolizzi

Laura è lesbica dichiarata e si accompagna dal 2015 con Lauren Ruth Ward. Le due sono state al centro di indiscrezioni su un matrimonio segreto, ma in realtà hanno smentito tale notizia. LP ha però ammesso di voler metter su famiglia e le piacerebbe avere un figlio, ma solo dopo il matrimonio.

Laura e Lauren si sono messe insieme ufficialmente nel 2017, dopo la sua rottura con Tamzin Brown. Una rottura al centro del brano Lost on You.

Le curiosità su LP

-Grazie al padre si appassionò da bambina alla musica di Elvis e Buddy Holly

-La prima canzone che ha imparato a suonare fu A Hard Day’s Night dei Beatles.

-È vegetariana.

-Su Instagram LP ha un account ufficiale da oltre 700mila follower.

Di seguito il video di Girls Go Wild di LP:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pg/iamLP