Lewis Capaldi: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantautore scozzese indicato da molti come ‘erede’ di Ed Sheeran.

C’è un nuovo Ed Sheeran in giro per il mondo. O almeno così dicono in molti. Si tratta di Lewis Capaldi, la nuova stella della musica cantautorale scozzese e britannica in generale.

Andiamo a scoprire alcune curiosità su questo artista di origine italiana che sta spopolando anche nelle nostre radio.

Chi è Lewis Capaldi

Lewis Capaldi è nato il 7 ottobre 1996 a Glasgow sotto il segno della Bilancia. Ha iniziato a suonare la chitarrà all’età di 9 anni e già a 12 si esibiva in contesti molto piccoli come i pub cittadini. La sua carriera è iniziata ufficialmente nell’ottobre del 2017, con il rilascio di un EP, Bloom, su cui ha lavorato anche Malay, produttore che vanta già una nomination ai Grammy.

La sua carriera assume uno spessore diverso, però, solo dopo la conoscenza del suo attuale manager, Ryan Walter. In seguito a questo nuovo connubio, Lewis ha lanciato un singolo, Bruises, capace di spopolare su Spotify con oltre 28 milioni di stream. Mica male per un ‘novellino.

La sua consacrazione arriva però nel 2018, quando sul finire dell’anno Capaldi lancia il suo secondo EP, Breach, trascinato da un singolo capace di arrivare al numero 1 dei singoli nel Regno Unito: Someone You Loved.

Una ballata di grande efficacia, che anche in Italia è stata capace piano piano di conquistare le orecchie del pubblico più attento. Non a caso, è arrivato con qualche mese di ritardo anche nella top ten del nostro paese. Il suo primo album è in uscita nel 2019 con il titolo Divinely Unspired to a Hellish Extent.

Le curiosità sul cantautore scozzese

-Vanta un record particolare. Con Bruises è stato il più giovane artista ad arrivare a milioni di stream su Spotify pur non avendo un contratto con una major.

-Ha un cugino famoso, l’attore scozzese di origine italiana Peter Capaldi.

-Su Instagram Lewis Capaldi ha un account ufficiale da oltre 1 milione e mezzo di follower.

Di seguito il video di Someone You Loved di Lewis Capaldi, la canzone più famosa del cantautore scozzese:

