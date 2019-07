di Attilia Brocca

“Ho letto che qualcuno ha paragonato il mio caso a quello di Carola Rackete, in realtà si tratta di due vicende molto diverse sebbene entrambe legate al fenomeno dell’immigrazione: la Sea Watch fa salvataggi in mare, io aiutavo delle persone ad andare dove volevano, senza un’organizzazione alle spalle. E, comunque, è orribile che venga fatto un gioco politico su vite umane. La capitana ha pensato in primis a salvarle, spero venga assolta totalmente”. A parlare, interpellata dall’Adnkronos sul caso Sea Watch, Francesca Peirotti, trentenne cuneese residente a Marsiglia, condannata dalla Corte d’Appello di Aix En Provence a sei mesi di carcere con la sospensione condizionale della pena per aver aiutato, nel novembre del 2016, otto migranti ad attraversare il confine da Ventimiglia verso Mentone.

