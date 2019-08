“Dal primo agosto è stato aperto il portale Volti Nascosti, iniziativa che nasce dalla volontà de La Caramella Buona Onlus di trovare una soluzione concreta per dare un’opportunità di salvezza alle vittime che non possono scappare dall’incubo della pedofilia, un portale attraverso il quale chiunque nel mondo possa diventare un valido aiuto per la protezione e il futuro dei bambini”. Ad annunciarlo in una nota il presidente de ‘La Caramella Buona’, Roberto Mirabile, sottolineando che “questo nuovo e utile servizio va ad aggiungersi ai già esistenti creati negli anni per cercare di trovare i bambini scomparsi, come il sito internet di Chi l’ha Visto e di centinaia di altre associazioni nel mondo”.

