Sia, Saved My Life: la nuova canzone della cantautrice australiana scritta con Dua Lipa per raccogliere fondi da destinare all’emergenza Coronavirus.

Nuova canzone per Sia. La cantautrice australiana non è rimasta a guardare a lungo e, in questo periodo di emergenza mondiale per il Coronavirus, ha voluto lanciare un nuovo brano per raccogliere fondi da destinare alla lotta contro il Covid-19.

Saved My Life, il nuovo pezzo dell’artista di Chandelier, è tra l’altro stata scritta insieme a un altro grande nome del pop internazionale: Dua Lipa.

Il nuovo brano di Sia è stato scritto insieme a Dua Lipa e Greg Kurstin (che ne ha curato anche la produzione). I proventi di questo pezzo saranno devoluti ad Americares e Core Response, organizzazioni in prima linea per sostenere la lotta contro il Coronavirus.

Ascoltiamo insieme questo nuovo pezzo:

Sia, la cantante dal volto coperto

Sia Kate Isobelle Furler è una cantante australiana classe 1975. La sua carriera è iniziata negli anni Novanta in una band acid jazz. Solo pù tardi ha tentato un’avventura solistam, arrivando al successo negli anni Duemila inoltrati, in particolare con We Are Born del 2010.

I suoi più grandi successi arrivano però quattro anni dopo, quando pubblica hit del calibro di Chandelier, Elastic Heart e Big Girls Cry.

Negli ultimi anni ha formato un trio con Diplo, celebre producer, e con il cantautore inglese Labirinth. Insieme, sotto il nome di LSD, hanno pubblicato un album nel 2019. Si tratta dell’ultimo lavoro sulla lunga distanza di Sia in studio fino a oggi.

Non sappiamo per ora se sia in arrivo un nuovo disco nei prossimi mesi, quando la pandemia sarà finalmente solo un brutto ricordo. Aspettiamo notizie in tal senso già nei prossimi giorni.



FONTE FOTO: Facebook.com/SiaMusic/

