Lucio Battisti su Spotify: la canzone più ascoltata nelle prime ventiquattr’ore del cantautore sulla piattaforma streaming.

Lucio Battisti è finalmente sbarcato su Spotify e sulle altre piattaforme streaming. Gli album del cantautore insieme a Mogol sono stati diffusi sul web, e hanno già fatto la gioia di tantissimi fan dell’artista di Poggio Bustone.

Ma quali sono state le canzoni più ascoltate nelle prime ventiquattr’ore. Scopriamole insieme: non mancano le sorprese…

Lucio Battisti su Spotify: la canzone più ascoltata

Sarà stato il giorno in cui sono state diffuse le canzoni, sarà stato che è comunque una delle sue canzoni più conosciute e apprezzate, ma la canzone più ascoltata di Battisti su Spotify nelle prime ventiquattr’ore è stata 29 settembre, con circa 390mila ascolti (non molti meno di Pookie di Aya Nakamura e Capo Plaza, la canzone più ascoltata del giorno).

Secondo posto per Non è Francesca, con 313mila stream. Terzo posto per Mi ritorni in mente, ferma a 292mila ascolti. E i grandi classici di Lucio? Incredibilmente, sono molto più indietro.

Questo il link al brano numero uno di Lucio su Spotify:

Lucio Battisti: Emozioni e le altre canzoni su Spotify

Più in basso dunque Emozioni, una delle canzoni più amate di Lucio Battisti, a 55mila riproduzioni. Circa 41mila ascolti per Una donna per amico, mentre Il mio canto libero, il capolavoro forse della discografia di Battisti, è ferma a 105mila.

Sarà questo l’andamento degli ascolti anche nei prossimi tempi? Lo scopriremo solo tra qualche mese. Quel che conta è che finalmente i brani più importanti della discografia di Lucio Battisti sono disponibili per l’ascolto anche di chi ormai fruisce la musica solo attraverso le piattaforme streaming.

Un passo importantissimo per regalare a uno dei cantautori italiani più famosi di sempre il giusto posto nel pantheon musicale anche in futuro.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/luciobattisti/

