Elton John, (I’m Gonna) Love Me Again: il video della nuova canzone del leggendario cantante inglese, in vista del biopic Rocketman.

Nei giorni del Festival di Cannes, Elton John ha rilasciato una nuova canzone, scritta insieme al suo storico paroliere, Bernie Taupin. Un pezzo scritto proprio per il biopic incentrato sulla sua vita, Rocketman, presentato in questi giorni alla kermesse francese e nelle sale italiane dal 29 maggio.

Il nnuovo brano s’intitola (I’m Gonna) Love Me Again, ed è cantata dallo stesso Elton insieme a Taron Egerton, ovvero l’attore che lo impersona all’interno della pellicola.

Elton John: (I’m Gonna) Love Me Again

Proprio questo pezzo sarà quello che chiuderà il film, essendo stato insierito nei titoli di coda. Farà tra l’altro parte della colonna sonora di Rocketman, in uscita il 24 maggio e prodotta da Giles Martin.

In generale (I’m Gonna) Love Me Again è un buon pezzo, che richiama alla memoria alcuni successi di sir Elton del passato, specialmente della sua fase anni Settanta. Al centro della canzone i fiati ma anche l’immancabile pianoforte del cantuatore. Piacevole anche l’intreccio tra le due voci, quella ormai calda e matura di Elton John e quella più fresca e fina dell’attore.

Ecco l’audio ufficiale di (I’m Gonna) Love Me Again:

La soundtrack del film Rocketman

Andiamo a scoprire insieme quali sono le canzoni che fanno parte della soundtrack ufficiale del film:

1 – The Bitch is Back (Introduction)

2 – I Want Love

3 – Saturday Night’s Alright (For Fighting)

4 – Thank You For All Your Loving

5 – Border Song

6 – Rock and Roll Madonna – Interlude

7 – Your Song

8 – Amoreena

9 – Crocodile Rock

10 – Tiny Dancer

11 – Take Me to the Pilot

12 – Hercules

13 – Don’t Go Breaking My Heart

14 – Honky Cat

15 – Pinball Wizard – Interlude

16 – Rocket Man

17 – Bennie and the Jets

18 – Don’t Let the Sun Go Down – Interlude

19 – Sorry Seems to Be the Hardest Word

20 – Goodbye Yellow Brick Road

21 – I’m Still Standing

22 – (I’m Gonna) Love Me Again