Oasis, Don’t Stop: il brano inedito ritrovato in una demo da Noel Gallagher.

Fan degli Oasis, sintonizzate le sveglie alla mezzanotte del 30 aprile: è in arrivo un brano inedito. Parola di Noel Gallagher.

Stando chiuso a casa per la quarantena da Coronavirus, evidentemente, il cantautore britannico ha avuto modo di mettere ordine al proprio archivio privato e, come per magia, ha ritrovato qualcosa di inaspettato: una demo degli Oasis che pensava fosse andata perduta, e invece era solo nascosta.

E ovviamente non ha voluto tenere per sé questa scoperta, ma ha scelto di condividerla con i fan, che dal 30 aprile potranno ascoltare per la prima volta un inedito degli Oasis.

La canzone in questioone s’intitola Don’t Stop e non è mai stata pubblicata prima. Stando al racconto di Noel, è stata registrata durante un soundcheck a Hong Kong circa 15 anni fa.

“So che molti di voi amano questa canzone, così abbiamo pensata di farla uscire per godervela o per discuterne“, ha scritto il maggiore dei Gallagher, “sarà caricata su internet a mezzanotte. La canzone s’intitola Don’t Stop“.

Ecco l’annuncio ufficiale, pubblicato sui social degli Oasis:

Oasis: reunion in vista?

E ovviamente una notizia del genere non poteva che riaccendere le speranze in tutti i fan della band simbolo del britpop. Più volte negli ultimi tempi si è parlato di una possibile reunion dei fratelli Gallagher, e anzi è stato Liam a far maturare l’idea che un loro nuovo tour insieme sia possibile tra pochi mesi (Covid-19 permettendo).

Noel dal canto suo aveva sempre gettato acqua sul fuoco, affermando di non aver alcuna intenzione di tornare a suonare con il ‘detestato’ fratellino.

Ma chissà che la pubblicazione di questo nuovo brano inedito non possa sancire la definitiva pace tra i due, e quindi il ritorno di una delle rock band più amate di sempre.



