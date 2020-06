Vieri, Ventola e Adani insieme per Una vita da bomber: ecco la canzone dell’estate firmata da tre ex campioni del calcio.

Dal calcio alla musica il passo non è poi così lungo: Bobo Vieri, Nicola Ventola e Lele Adani hanno unito le forze per cantare Una vita da bomber, un nuovo brano estivo destinato agli amanti dello sport più popolare in Italia.

Il pezzo è in arrivo in rotazione radiofonica e sulle piattaforme streaming il 26 giugno per la Polydor (Universal Music Italia). Ma cosa ci dobbiamo aspettare da questo debutto nel mondo della musica dei tre ex campioni?

Una vita da bomber, la canzone di Vieri, Ventola e Adani

Brano nato durante il periodo del lockdown, quando i tre beniamini del pubblico hanno passato diverso tempo a intrattenere i fan con dirette Instagra, Una vita da bomber vanta delle firme in verità molto importanti: Piero Romitelli (tra i suoi successi ricordiamo Io sono bella per Emma e Il sole ad est per Alberto Urso), Tony Maiello e Vincenzo Colella. La produzione è invece firmata da Bobo Vieri.



Christian Vieri

La voce principale è quella di Ventola, che da vero attaccante si prende la scena, lasciando spazio però anche a Lele Adani e alle sue tipiche frasi sudamericane diventate un cult per gli amanti del calcio e dei suoi commenti tecnici.

Una vita da bomber: il video

Il brano, che elogia la vita da bomber tipica del personaggio del Bobo nazionale, sarà accompagnato anche da un video girato in Toscana, con alcuni protagonisti vip come Costanza Caracciolo, moglie di Vieri.

Tra citazioni di un film cult come L’allenatore nel pallone e alcuni siparietti che ironizzano sul mondo del calcio, la clip ci mostra Bobo in versione dj, mentre Ventola e Adani animano i presenti. Insomma, un brano divertente, estivo e diverso dai soliti, che sarà sicuramente apprezzato dagli amanti del calcio ma anche dai fan dei tre ex campioni. Di seguito un’anticipazione regalata da Adani sui social: