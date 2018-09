Andrea Bocelli e il figlio Matteo duettano nel nuovo singolo del cantante: si chiama Fall On Me e fa parte degli inediti presenti nel suo nuovo album.

È uscita Fall on Me, la nuova canzone di Andrea Bocelli, che si sta preparando a far uscire il suo nuovo album in studio. Ma a duettare con il celebre cantante italiano questa volta c’è il figlio, una notizia che ha già fatto il giro del mondo e che ha entusiasmato tutti i fan!

Fall on Me: la canzone di Bocelli con suo figlio

Si tratta del secondo estratto dell’album Sì, che uscirà il 26 ottobre 2018. Dopo quattordici anni di grandissima carriera, è arrivato anche per Bocelli il momento di realizzare un disco interamente composto da inediti. Un lavoro che è stato anticipato a giugno dal primo singolo, Qualcosa più dell’oro, uscito anche in inglese e tedesco.

E ora è stata la volta di Fall on Me, ma per la gioia di tutti i fan, il pezzo contiene una sorpresa: la voce del figlio Matteo! Il brano, inoltre, accompagnerà i titoli di coda del prossimo film Disney, Lo schiaccianoci e i quattro regni.

Ecco il brano:

Bocelli, Sì: il disco di inediti

Ma non ci sarà solo il figlio a cantare con il grande Andrea. Già, perché il nuovo disco di Bocelli sarà colmo di duetti e ospiti speciali che canteranno con lui. Ci saranno Raphael Gualazzi, che ha suonato il pianoforte in molti brani, Tiziano Ferro, autore del testo di Amo soltanto te, e Ed Sheeran, che con suo fratello ha composto la medesima canzone.

Per l’uscita ufficiale dell’album bisognerà però aspettare il 26 ottobre 2018. E chissà che nel frattempo non esca un terzo singolo ad anticipare questo nuovo, attesissimo lavoro di Andrea. Tutti i suoi fan sono trepidanti e non vedono l’ora… e voi?