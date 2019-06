La canzone dei Queen più difficile da cantare per Adam Lambert: il giovane cantante che si esibisce con Brian May e Roger Taylor svela qual è la canzone ‘assassina’.

Tutti gli appassionati dei Queen, o anche solo gli amanti della musica rock, si sono chiesti nel corso degli anni quale fosse la canzone della band inglese più difficile da cantare. A dare una risposta ci ha pensato Adam Lambert, il cantante che ha sostituito il compianto Freddie negli ultimi anni.

E se state pensando che il pezzo vocalmente più complesso sia Bohemian Rhapsody, sappiate che vi sbagliate di grosso! Ecco qual è la canzone dei Queen più complicata da cantare: parola di Adam Lambert.

La canzone dei Queen più difficile da cantare per Adam Lambert

Detto che il repertorio della mitica band inglese, almeno vocalmente, grazie al talento immenso di Freddie, non è dei più semplici in toto, c’è però un brano che proprio è una tortura da cantare, tanto da essere stato soprannominato da Adam Lambert la ‘canzone assassina’.

Il pezzo in questione è la celeberrima The Show Must Go On, tratta dall’album Innuendo del 1991. “Bohemian Rhapsody è un pezzo importante, Who Wants to Live Forever è bella tosta da cantare. Ma quella che ti uccide è The Show Must Go On… quella non finisce mai. Semplicemente non si ferma!“, ha spiegato il cantante americano in una trasmissione televisiva condotta dallo showman RuPaul.

Di seguito il video di The Show Must Go On dei Queen:

Brian May promuove Adam Lambert

Parole importanti da parte del cantante che ha conquistato il cuore di Brian May. Più volte il chitarrista ha ammesso che i vecchi Queen, quelli con Freddie, non esistono più, visto che un frontman come Mercury non nascerà più.

Intervistato da Guitar World alla vigilia del tour nordamericano, May ha dichiarato nelle scorse settimane: “Adam può fare tutto quello che faceva Freddie Mercury, e anche di più. Quello che gli chiedi di fare non importa: lui può farlo. Non è Freddie e nemmeno ha la pretesa di esserlo, ma ha gli stessi mezzi, sa come affrontare il pubblico“.