Taylor Swift da record: la cantante ha infranto il record di Michael Jackson, diventando l’artista più premiata di sempre agli American Music Award.

Taylor Swift è ufficialmente nella storia della musica americana. La popstar di Reading è diventata star più premiata di sempre agli American Music Award. Con i 6 riconoscimenti ottenuti nel 2019, Tay-Tay ha collezionato 29 premi in totale in questa che è la terza manifestazione musicale più importante del mondo.

Un record assoluto che le ha permesso di superare anche il Re del pop, da oggi un po’ meno re, Michael Jackson, che si è fermato nel corso della sua carriera tragicamente interrotta nel 2009 a quota 24 premi.

Taylor Swift supera il record di Michael Jackson agli AMAs 2019

La 29enne cantante di Reading ha fatto anche in questo 2019 incetta di premi, nonostante il suo album Lover non sia stato tra i più apprezzati dalla critica di tutto il mondo. Suoi i premi in tutte le categorie principali: Artista dell’anno, Miglior artista pop femminile, Miglior album, Miglior Video.

Inoltre, come ciliegina sulla torta di una serata straordinaria, la Swift si è vista consegnare anche il premio come artista del decennio. Un trionfo assoluto, che ha festeggiato con queste parole: “Nell’ultimo anno della mia vita ci sono state alcune delle cose più sorprendenti e alcune delle più difficili che io abbia mai attraversato“. Il riferimento è stato alla malattia della madre e ad altri problemi avuti.



Taylor Swift

Taylor Swift agli AMAs 2019

Vestita da Wonder Woman, Taylor non solo ha fatto incetta di premi, ma è anche stata una delle protagoniste più importanti per quanto riguarda le performance.

A discapito delle polemiche degli scorsi giorni con la sua vecchia etichetta discografica, la Big Machine Records acquistata quest’anno dal suo ‘nemico’ Scooter Braun, la cantante ha cantato molti dei suoi classici in un medley che ha emozionato tutti i suoi fan.

Di seguito il video della premiazione di Taylor come artista del decennio: