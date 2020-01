Billie Eilish agli Oscar 2020: la cantante rivelazione della musica americana si esibirà per la prima volta durante gli Academy Award.

Billie Eilish si esibirà anche durante la cerimonia degli Oscar 2020. La 18enne popstar americana, che ha da poco conquistato cinque Grammy Award, tra cui i 4 Big Four diventando la più giovane artista a riuscirsci, è pronta a conquistare anche l’amore dell’Academy più famosa al mondo.

Un grandissimo onore per la Eilish, che non è comunque in gara quest’anno con nessuna canzone. Ma chissà che l’anno prossimo non possa tornare per ritirare un premio…

Oscar 2020: Billie Eilish si esibirà

La cantante di everything I wanted, rivelazione del dark pop a livello mondiale nel 2019, è stata confermata tra i performer della cerimonia degli Oscar.

Non sappiamo con quale canzone si esibirà. Viene difficile pensare che possa presentare uno dei suoi successi, come bad guy. Potrebbe invece presentare in anteprima il brano simbolo della colonna sonora di No Time to Die, il nuovo capitolo della saga di James Bond. Questo l’annuncio:

Are you ready? @billieeilish will take to the #Oscars stage for a special performance! Watch live on @ABC. pic.twitter.com/CsNmjDD2Bi — The Academy (@TheAcademy) January 29, 2020

I performer agli Oscar 2020

Oltre a Billie, sul palco dell’Academy si esibiranno tutti i cantanti candidati agli Oscar per la categoria Miglior canzone originale: stiamo parlando di Elton John, Idina Menzel, Randy Newman, Chrissy Metz e Cynthia Erivo.

Ricordiamo che la votazione finale degli Oscar si terrà dal 30 gennaio al 4 febbraio, e che la cerimonia andrà in scena il 9 febbraio. Non resta che attendere qualche altra settimana per poter assistere a una nuova grande performance di Billie, che potrebbe far rumore come lo scorso anno Lady Gaga con Bradley Cooper.



FONTE FOTO:

https://www.facebook.com/billieeilish

