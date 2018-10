Con un criptico messaggio su Instagram Emma Marrone ha fatto intuire che il 2 novembre uscirà il nuovo singolo.

Indizi social da Emma Marrone. La cantante leccese ha annunciato attraverso il proprio account Instagram la data d’uscita del suo nuovo singolo. Per il momento non è stato svelato il titolo della canzone, ma Emma sta cercando di svelare giorno dopo giorno un particolare relativo alla nuova uscita, facendo crescere un’attesa già a livelli altissimi.

Quando esce il nuovo singolo di Emma Marrone

Da mesi i fan della cantante pugliese erano in fibrillante attesa di un nuovo brano firmato dalla propria beniamina, dato che l’ultimo singolo, Mi parli piano, è stato rilasciato il 4 maggio 2018. Attesa che finalmente sta per giungere al termine. Il nuovo brano, con tutta probabilità un singolo inedito e non legato all’album Essere qui, uscirà infatti il 2 novembre 2018.

Questo il post di Emma Marrone con l’annuncio ufficiale della data:

Emma Marrone, nuove canzoni in arrivo

Era stata la stessa Emma, d’altronde, ad annunciare a inizio ottobre di essere rientrata in studio, con un messaggio inequivocabile: “Ho nuove cose da dire. Sono rientrata in studio. Ci sono nuove canzoni“. L’attesa dei fan è dunque per un brano totalmente inedito, non tratto dall’ultimo album Essere qui, che pure è uscito solo il 26 gennaio 2018.

Che dietro questo fermento creativo possa esserci qualche sorpresa? Negli ultimi tempi si è infatti tanto vociferato di una possibile canzone scritta per Emma da Vasco Rossi e Gaetano Curreri. Al momento però al riguardo non si sono avute conferme né da parte della cantante leccese né da parte dei due cantautori.

Insomma, le ipotesi si sprecano. Starà a Emma cercare di dirimere ogni dubbio in breve tempo. D’altronde il countdown è già vicino alla fine. Presto ne sapremo di più.