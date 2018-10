IL TUMORE al seno è il più frequente nel sesso femminile, ma negli ultimi anni si sta registrando una sensibile diminuzione della mortalità. Un ruolo fondamentale è da attribuire alla prevenzione. E il mese di ottobre si tinge di rosa, proprio per sottolineare l’importanza della diagnosi precoce. La Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) organizza come ogni anno, da 26 anni, la campagna Nastro Rosa con il sostegno del ministero della Salute.

“La guarigione da cancro al seno – afferma Francesco Schittulli, senologo-chirurgo oncologo e presidente nazionale LILT – pur avendo raggiunto una percentuale pari all’85% dei casi, potrebbe oggi raggiungere l‘obiettivo del 98% se mettessimo in atto tutto ciò che è già a nostra conoscenza per prevenire il tumore. Per questo LILT ogni anno con la sua Campagna Nastro Rosa, nel mese di ottobre, ribadisce il ruolo della cultura della prevenzione come metodo di vita, affinché tutte le donne si controllino e si sottopongano a visite senologiche a partire dai 30 anni di età”.

Obiettivo: sensibilizzare un numero sempre più ampio di donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella, attraverso la corretta informazione, l’educazione sanitaria e le attività ambulatoriali di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria). LILT vuole, infatti, affiancarsi in questo modo, alle prestazioni che ogni singola regione offre. “Tra i progetti c’è anche quello di attivare la scuola di formazione in senologia dedicata agli operatori sanitari, a partire dai giovani medici”, ha detto il presidente Schittulli.

“È importante che le persone sappiano che oggi, con i progressi fatti in medicina, si può vivere questo tipo di malattia come tutte le altre. È fondamentale conoscere qual è il miglior modo di approcciarsi alla malattia e alle cure”, ha affermato Massimo Casciello, Direttore Generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute.

• LA CAMPAGNA

L’hashtag della campagna di sensibilizzazione è #vivilrosa e quest’anno il messaggio è trasmesso da due testimonial d’eccezione: Filippa Lagerback e Federica Panicucci. I due noti volti della televisione ribadiscono l’importanza della prevenzione: un momento fondamentale e necessario, ma soprattutto un concreto gesto di amore per la propria vita.

“Sono con LILT sin da quando ci muovevamo con le unità mobili per incentivare le persone a partecipare ai controlli”, racconta Filippa Lagerback, che spiega: “Fare prevenzione è un atto di amore e di rispetto verso noi stessi e di riflesso verso chi ci ama. Un controllo può farci stare in tensione, ma una volta fatto ci si sente più sicuri, più padroni del proprio fisico. Fare prevenzione deve diventare una cosa normale. Prevenzione è vita, come dice LILT”.

“Grazie alla prevenzione – sottolinea Federica Panicucci – oggi la maggior parte dei tumori sono curabili. Da sempre sono grande sostenitrice della diagnosi precoce e per questo mi sottopongo ai necessari screening periodici. Uno stile di vita sano e abitudini corrette fanno parte della mia vita, perché il primo passo per essere in salute parte sempre da noi”.

• VISITE GRATUITE

Per tutto il mese sarà possibile sottoporsi a visite senologiche gratuite presso le 106 Sezioni Provinciali LILT e gli oltre 350 ambulatori, dove si potranno anche avere consigli e trovare materiali informativi, l’opuscolo dedicato, oltre a partecipare alle varie iniziative che ogni Sezione sta preparando. Per farlo è necessario prenotarsi al numero verde SOS LILT 800 998877.

• I MONUMENTI ILLUMINATI DI ROSA

Ogni sera sarà l’occasione per ricordare l’importanza della prevenzione anche grazie alla proficua collaborazione con ANCI, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani: i monumenti e gli edifici più importanti dei tanti Comuni che aderiscono all’iniziativa si illumineranno di rosa durante la notte.