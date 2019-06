Sono 30mila i visitatori, secondo le stime ufficiali, che assisteranno ai Giochi Europei che si aprono oggi a Minsk, capitale della Bielorussia. Fra il 21 e il 30 giugno, gli European Games 2019 vedranno oltre 4.000 atleti da 50 nazioni competere per aggiudicarsi 200 medaglie in 15 sport (23 discipline) e qualificarsi per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Dopo la consegna avvenuta a Roma il 3 maggio, la torcia ha scalato il Monte Bianco e attraversato l’Europa per approdare a Minsk, scelta per questa seconda edizione del più grande evento sportivo paneuropeo grazie alla sua sviluppata infrastruttura sportiva, alla sua lunga esperienza nell’accogliere competizioni internazionali di alto livello e a un team di professionisti qualificati.

