“Sono parole che non avrei mai voluto scrivere…“. Comincia così il post del padre di Elisa, la bambina di 4 anni con una grave forma di leucemia infantile che ha subito un anno fa un trapianto al Bambin Gesù di Roma. “Dopo 2 anni di sofferenze, di speranze, illusioni, mille difficoltà e rare piccole gioie, quando sembrava illuminarsi la strada in fondo al tunnel, quando si riaccendeva un concreto barlume di speranza…Tutto finito…tutto spazzato via… la BELVA BASTARDA” è “ritornata ( recidiva)…La tanto temuta leucemia è ritornata a riprendersi il corpicino minuto di soli 12 chili della piccola Elisa…Il trapianto non ha tenuto, purtroppo, non è riuscito… Era stato fatto il 19 gennaio 2018…Nell’ottobre 2017 era scattata una vera e propria campagna di sensibilizzazione in tutta Italia e non solo pur di trovare un donatore di midollo osseo più compatibile possibile per Elisa”. “Era stato trovato un donatore compatibile all’85/90 per cento e quindi si è potuto procedere appunto il 19 gennaio 2018 al trapianto…Elisa dopo quasi 5 mesi di camera sterile con durissime conseguenze” è “riuscita nonostante tutto a riprendersi e ha ricominciato a mangiare, camminare e giocare…Sembrava finalmente finisse l’incubo…”, poi “la malattia” è “tornata…”.

