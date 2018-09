Su Beyoncé negli anni hanno scritto di tutto, c’è chi le ha dato della mafiosa, altri l’hanno collegata agli Illuminati, mai nessuno però l’aveva accusata di essere una strega che pratica magia nera.

L’ex batterista della cantante, Kimberly Thompson, ha chiesto un ordine restrittivo nei confronti di Beyoncé e l’ha accusata di molestie sessuali e stregoneria. La donna sostiene che la popstar abbia ucciso il suo gatto e che faccia strani incantesimi oscuri.



Il sito americano The Blast è entrato in possesso della denuncia fatta da Kimberly:

“Ho lavorato con lei come batterista per la sua band per 7 anni. La cantante ha dato il via ad una serie di molestie nei miei confronti. Pratica stregoneria estrema, ad alti livelli, magia nera, fa spesso incantesimi oscuri ed è colpevole anche di molestie sessuali. Ha anche ucciso il mio gatto. Controlla le mie conversazioni telefoniche e in passato ha controllato le mie finanze.”

Adesso abbiamo scoperto come mai Bey ottiene ogni anno una dozzina di Grammy.



