I Kiss saranno protagonisti di uno spettacolo live, che terranno sott’acqua. Con la band, il pubblico potrà ammirare gli squali bianchi.

Dopo aver suonato in quasi ogni angolo della Terra in circa 50 anni di carriera, i Kiss hanno deciso di regalare ai fan uno spettacolo inedito: un concerto live sotto il mare, dove si esibiranno intorno a grandi squali bianchi. I fan, invece, saranno a bordo di un sottomarino.

Come parte di una promozione di Airbnb, i fan e i Kiss viaggeranno il 18 novembre in barche separate al largo della costa dell’Australia meridionale.

Mentre i Kiss rimarranno a bordo su una nave, i fan saranno calati sotto la superficie dell’acqua da una seconda barca, in una zona nota per l’attività degli squali.

Kiss: canzoni sott’acqua con gli squali bianchi

I Kiss si caleranno sotto le onde del mare per realizzare un concerto unico, tra gli squali bianchi. Utilizzando altoparlanti subacquei, il gruppo inizierà a suonare e la musica sarà udibile dai fan sommersi nel sottomarino e dagli stessi grandi animali.

“Sono rimasto un po’ sorpreso, ma mi hanno spiegato che gli squali sono attratti dalle basse frequenze e quindi sono attratti dal rock ‘n’ roll“, ha detto il cantante e chitarrista, Paul Stanley all’Associated Press.

L’evento “first-come, first-served” costa 50 dollari, che è la metà del prezzo dei biglietti dei Kiss, anche nei peggiori posti in ultima fila al Madison Square Garden.

Il ricavato andrà in beneficenza, ha detto l’azienda organizzatrice. I biglietti potranno essere acquistati a partire dal 14 ottobre 2019.

Di seguito, il video di I Was Made For Lovin’ You:

Kiss, concerto sottomarino: il luogo scelto

L’evento si svolgerà nell’Oceano Indiano al largo di Port Lincoln, South Australia. I Kiss si mostreranno con il classico trucco e i costumi che li hanno resi famosi: suoneranno almeno quattro canzoni.

“Non so quanto sappiano di noi gli squali“, ha detto Stanley, “spero che conoscano Rock And Roll All Nite“.

Stanley ha quindi affermato che il bassista della band, Gene Simmons, si è ripreso dopo aver rimosso di recente alcuni calcoli renali e dovrebbe essere pronto ad esibirsi ben prima dello spettacolo degli squali.

L’evento fa parte di Airbnb Animal Experiences ed è stato progettato per far divertire gli animali, ha detto l’azienda in un comunicato stampa.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/KISS

