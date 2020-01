Vasco Rossi, la band del tour 2020: tutte le novità del rocker di Zocca sui concerti nei festival estivi.

Vasco Rossi inizia finalmente a svelare alcuni dettagli sul tour che lo vedrà protagonista nel 2020. Un tour estivo atipico rispetto agli ultimi anni. Stavolta infatti il rocker di Zocca si metterà in gioco sui palchi dei festival italiani.

Anche stavolta ad accompagnarlo ci saranno alcuni dei suoi compagni di lunga data. Ecco le sue ‘convocazioni’ ufficializzate sui suoi account social, e tutte le prime rivelazioni sui concerti del 2020.

Vasco Rossi tour 2020: la band

Chi accompagnerà il Blasco nei concerti della prossima estate? A quanto pare gli stessi grandi musicisti scelti nel 2019. L’artista emiliano ha infatti confermato la squadra che ha fatto faville negli ultimi concerti di Milano e Cagliari.

Presente dunque al basso Andrea Torresani, in alternanza con lo storico Gallo, Claudio Golinelli. Alla batteria non si potrà fare a meno della ritmica precisa e robusta di Matt Laug, mentre le chitarre saranno affidate al grande Steff Burns e a Vince Pastano. Non mancherà poi un’altra colonna della band del Blasco, Alberto Rocchetti, il tastierista col pizzetto. Alla tromba ci sarà invece Frank Nemola. Infine, confermata anche la talentuosa e giovane polistrumentista Beatrice Antolini, al terzo tour nel gruppo di Vasco.

Di seguito il post con cui Rossi ha ufficializzato la band:

Vasco Rossi: scaletta e dettagli del tour 2020

Il rocker di Zocca ha iniziato a svelare anche qualche dettaglio sul contenuto dei prossimi show. Saranno infatti concerti diversi da quelli degli anni passati. “Uno spettacolo pensato apposta per i festival“, ha scritto il Blasco, sottolineando la presenza di chitarre rock blues nel suo stile, con l’inserimento di un’allegra sezione di fiati.

Infine, anche una prima anticipazione sulla scaletta, nel quale confluiranno canzoni nuove e alcune chicche del passato che fino a questo momento non erano mai state eseguite.