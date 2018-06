La accusa di non rispettare il Ramadam e l'aggredisce

(Fotogramma)

Dopo una lunga notte di violenza, messo davanti alle sue responsabilità, ha cercato di difendersi dicendo che era stata la compagna ad aggredirlo, tanto da mandarlo al pronto soccorso. Le verifiche degli agenti di polizia hanno, però, portato alla luce una storia diversa. Dagli accertamenti è, infatti, emerso che l’uomo, di nazionalità marocchina, ha iniziato a litigare violentemente con la compagna nel corso della serata precedente, accusandola di trascurare i dettami della loro religione, in merito a quanto previsto nel periodo del Ramadan.

Poi, dopo averla colpita con calci e pugni e aver infranto un vetro della porta della camera da letto, ha bagnato con un secchio d’acqua il materasso su cui la donna dorme, per impedirle di dormire. Le violenze, sono, quindi, riprese la mattina successiva tanto che la donna, terrorizzata, ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine. Gli agenti intervenuti hanno arrestato l’uomo per maltrattamenti in famiglia.