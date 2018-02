Kylie Jenner ha partorito Stormi e secondo i tabloid statunitensi con la scelta del nome della figlia avrebbe offeso sua mamma Kris, sua zia Karen e le sue sorelle Kourtney, Kim, Khloe e Kendall.

Perché?

Perché la piccola di casa Kardashian-Jenner avrebbe dovuto continuare l’eredità delle ‘K’ chiamando sua figlia con un nome con quell’iniziale.

I più accreditati erano infatti Kris (come la nonna), Kate (come la mamma dell’erede al trono d’Inghilterra) e Karner (come una speciale farfalla).

Kylie invece ha scelto la S… DELUDENDO TUTTI.