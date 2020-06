Kurt Cobain, la chitarra dell’MTV Unplugged venduta all’asta per 6 milioni di dollari: una somma da record.

La chitarra usata dal frontman dei Nirvana, Kurt Cobain, durante il famoso concerto della band all’MTV Unplugged in New York, è stata venduta all’asta per oltre 6 milioni di dollari.

La Martin D-18E del 1959 apparve nella performance del gruppo grunge nel novembre 1993, cinque mesi prima della morte di Cobain, all’età di 27 anni.

C’era stato un forte interesse per la chitarra nelle settimane precedenti la vendita e le aste dell’organizzatore Julien aprirono le offerte a un milione di dollari, ma fu presto distrutto.

L’offerta è arrivata a 6.010.000 milioni di dollari e a proporla è stato l’uomo d’affari australiano Peter Freedman, proprietario di Rode Microphones, battendo – così – tutta la concorrenza.

Le aste di Julien hanno dichiarato che la vendita ha stabilito cinque record mondiali, tra cui chitarra più costosa e il cimelio più costoso.

Peter Freedman – imprenditore australiano che ha vinto l’asta – ha in programma di esibire la chitarra in un tour espositivo mondiale, portando lo strumento in gallerie e spazi d’arte: i proventi saranno destinati alle arti dello spettacolo.

Il video della performance dei Nirvana all’MTV Unplugged:

Ha detto all’agenzia di stampa PA che era “spaventato a morte e tremante” quando il martelletto del banditore è stato battuto, ma è orgoglioso di essere in grado di usare la chitarra per supportare gli artisti e sta già pensando a cosa farne dopo.

Ha detto: “È un grosso problema. Non l’ho nemmeno comprata per me. L’ho pagata, ma la userò per evidenziare la difficile situazione degli artisti di tutto il mondo e poi lo venderò e userò i soldi ancora per quello“.

Kurt Cobain, la vendita della chitarra aiuterà gli artisti

Freedman, la cui famiglia ha aperto per la prima volta un negozio di elettronica a Sydney nel 1967, ha aggiunto:

“I musicisti e gli artisti supportano la mia famiglia dagli anni ’60. Siamo stati in questo campo da sempre, quindi sono stato molto fortunato con Rode e sono stato in grado di regalare tanti soldi“.

Ha detto che non aveva limiti economici per quel che riguardava l’asta. La chitarra è stata la settima delle sole 302 D-18Es costruite da Martin ed è stata personalizzata da Cobain, che ha aggiunto un pickup Bartolini.

È arrivata con la custodia rigida originale decorata dal cantautore con un volantino della band punk rock degli album dei Poison Idea del 1990, Feel The Darkness.

