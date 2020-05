La leggendaria chitarra, utilizzata da Kurt Cobain dei Nirvana durante l’esibizione MTV Unplugged del 1993 sarà battuta all’asta.

La chitarra che Kurt Cobain ha suonato durante la sua performance MTV Unplugged del 1993 sarà venduta all’asta il mese prossimo per almeno un milione di dollari.

Lo strumento è un oggetto prezioso del frontman dei Nirvana, il quale morì per suicidio nel 1994, circa cinque mesi dopo lo spettacolo di New York.

“Questa chitarra importante ha guadagnato il suo legittimo posto nella storia del Rock ‘N’ Roll come strumento suonato da uno dei più influenti musicisti e icone del rock in una delle più grandi e memorabili esibizioni dal vivo di tutti i tempi“, ha affermato Darren Julien, Presidente della casa d’aste di Julien, in un comunicato stampa.

La chitarra era precedentemente di proprietà della figlia di Cobain, Frances Bean, la quale ha battagliato per riaverla dall’ex marito Isaiah Silva.

Kurt Cobain, all’asta la chitarra usata nell’Unplugged

La figlia di Kurt Cobain, Frances Bean Cobain, e la sua vedova, Courtney Love, hanno messo all’asta la famosa chitarra che il frontman dei Nirvana usò per l’MTV Unplugged del 1993.

La Love e Frances hanno fatto una battaglia legale per riappropriarsi dello strumento che era finito nelle mani dell’ex marito di Frances, Isaiah Silva. La casa d’aste Julien ha annunciato che la chitarra sarà all’asta a fine giugno.

Il video della performance:

Non è confermata l’identità del venditore, ma dal momento che la Love lo ha definito “un prezioso cimelio di famiglia“, è chiaro che non sono dietro la vendita: alcuni, infatti, pensano che il venditore sia proprio Silva.

Kurt Cobain, la figlia sposò Silva nel 2014

Nel 2014, Frances, unica figlia del defunto frontman dei Nirvana, sposò segretamente il misterioso musicista Silva – e quando si separarono in modo contrastante nel 2016, Silva tenne per sé la Martin D-18E del 1959 che Kurt imbracciò per suonare nella leggendaria sessione MTV Unplugged del 1993, sostenendo che Frances gliel’aveva regalata come regalo di nozze.

Dopo il suo rifiuto di restituirla alla famiglia Kobain dopo il divorzio, la Love disse: “Non è di Silva. È un prezioso cimelio di famiglia. Non è suo“.

Tuttavia, a maggio 2018, un giudice ha affibbiato a Silva lo strumento leggendario per quel che concerneva l’accordo di divorzio.

La casa d’aste Julien ha dichiarato che la chitarra sarà esposta all’Hard Rock Cafe di Londra prima della vendita.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pg/kurtcobain

