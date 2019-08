(Adnkronos/Cinematografo.it) – “Facendo l’attrice quello che cerchi è una sorta di legame con la gente e la sfida sta nel mantenere la propria onestà. Jean Seberg aveva una fame diversa, però, quella di connettersi più di altri, più a fondo, con le persone. Era anche spinta da una forte vocazione umanitaria, in un momento in cui le persone non volevano vedere, capire. Quella che racconta il film è una storia molto importante, e lo è soprattutto oggi. Perché sacrificarsi per un’idea, per gli altri, è raro. Ed è giusto che Jean Seberg non venga ricordata solamente per il suo taglio di capelli”. Kristen Stewart riporta in vita la celebre attrice americana, icona della Nouvelle Vague francese grazie a ‘Fino all’ultimo respiro (À bout de souffle)’ di Godard: è la protagonista di ‘Seberg’, diretto dall’australiano Benedict Andrews e presentato in anteprima mondiale questa sera alla 76° Mostra di Venezia, Fuori Concorso, a 40 anni esatti dalla morte della diva, avvenuta il 30 agosto 1979.

