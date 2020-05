Giulia Salemi è sbarcata su TikTok e nell’ultimo video ha eseguito un perfetto lipsync su una scena del reality show Keeping Up With The Kardashians imitando proprio Kortueny Kardashian.

Un video di soli pochi secondi che è piaciuto alla Kardashian incriminata, tanto da averlo notato, apprezzato e condiviso, scatenando l’euforia della Salemi:

“Io le Kardashian le venero e stalkerizzo da una vita e mi sono svegliata, stamattina con la condivisione del video e a breve vi mostro il repost. E niente… il fatto che Kourtney Kardashian si sia accorta di me, mi rende felice”.

Amo.