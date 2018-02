– Ci sono gesti e facce che non si dimenticano. E Wilson Kofi, il ragazzo ghanese che è stato ferito nel raid razzista di Luca Traini a Macerata, non dimentica quello che una ragazza italiana ha fatto per lui mentre era a terra, stordito. Gli è stata vicino fino all’arrivo dei soccorsi, parlandogli e proteggendolo. Ora Kofi sta cercando quella donna per ringraziarla. Di lei c’è solo una foto, pubblicata su Facebook da Gus, Gruppo umano solidarietà, che lancia un appello per ritrovarla.

Kofi aveva raccontato a Repubblica quegli attimi: stava camminando per la strada con un suo amico quando questo ha avvertito degli spari e glielo ha detto. Kofi, scherzando, gli ha detto: “Ma che dici? Mica siamo in Libia!”. Proprio in quel momento un proiettile lo ha colpito alla spalla. “Quando sono caduto a terra non ho capito più nulla”, ha spiegato a Repubblica. “Le persone mi parlavano ma io non sentivo niente. Sono stati gli italiani a proteggeremi e a portarmi in ospedale, perciò li voglio ringraziare”.