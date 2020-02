L’elicottero che si è schiantato il mese scorso in California, uccidendo Kobe Bryant e altre otto persone tra cui la figlia Gianna, non ha mostrato segni di avaria al motore, secondo il primo rapporto stilato dal National Transportation Safety Board degli Stati Uniti. La notizia arriva mentre gli investigatori federali continuano ad indagare sulle cause dell’incidente. La conclusione che l’elicottero non abbia perso potenza prima dello schianto è una conclusione chiave, ma molte domande rimangono ancora senza risposta. L’investigazione e il rapporto definitivo arriverà soltanto tra diversi mesi, ma dalle prime analisi è stato possibile escludere ogni tipo di problema meccanico al velivolo e in particolare al motore.

