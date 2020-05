”Sapevano i rischi a cui andavano incontro. La Island Express, la società proprietaria dell’elicottero schiantatosi nella nebbia vicino a Los Angeles causando la morte della leggenda Nba, della figlia tredicenne e di altre sei persone, ha risposto alla causa intentata dalla vedova del campione, Vanessa Bryant, chiedendo che la richiesta danni venga respinta o ridotta.

”Kobe Bryant e la figlia Gianna avevano una conoscenza effettiva di tutte le circostanze, dei particolari pericoli implicati e della loro grandezza. E andarono incontro ad un rischio noto, assumendosi volontariamente quello di un incidente, di lesioni”, è la posizione della compagnia come riporta il sito Tmz.

Per la compagnia, insomma, volare in elicottero è “un pericolo di per se'”, come se chi sale su questo mezzo dovesse sapere che rischia ogni volta la vita. La società si spinge anche in campo metafisico, definendo la nebbia un “atto di Dio”.