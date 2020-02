LOS ANGELES – L’ultimo saluto a Kobe Bryant il 24 febbraio allo Staples Center. Non è ancora ufficiale, ma secondo le indiscrezioni riportate dal Los Angeles Times, è quella la data scelta per celebrare un memorial pubblico per l’ex stella della Nba, la figlia Gianna e le altre sette vittime della tragedia che il 26 gennaio ha scosso il mondo dello sport e non solo. Una data non banale, perché’ riunisce il numero di maglia del campione americano e il 2 della figlia Gigi, così come il luogo, la casa dei Los Angeles Lakers, quella che per 20 anni è stata anche casa sua.

L’omaggio a Kobe e Gianna Bryant prima dell’inizio del Super Bowl in riproduzione….

Non è la prima volta allo Staples Center

Lo Staples Center già in passato era stato utilizzato per questo tipo di cerimonia, era già successo con Michael Jackson e Nipsey Hussle. La data, concordata con la vedova Vanessa Bryant e i Lakers, cadrà fra le due gare casalinghe dei gialloviola contro Boston Celtics e New Orleans Pelicans, col memoriale che si esaurirà in tempo per consentire lo svolgimento del match fra Clippers e Grizzlies, in programma lo stesso giorno.

Kobe Bryant, il post della moglie su Instagram: ”Mi chiamavi principessa”

Il programma della giornata non è stato ancora definito, ma il sindaco di Los Angeles, Eric Garcetti, ci sta lavorando con Vanessa Bryant e non è escluso che ci saranno diversi eventi di avvicinamento.

LeBron James, tatuaggio in onore di Bryant







Fonte