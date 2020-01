Torna a Roma il 23 luglio prossimo per il Roma Summer Fest, targato Auditorium Parco della Musica, Michael Kiwanuka. Il cantante britannico ha collaborato con artisti del calibro di Adele e Danger Mouse, è stato nominato due volte ai Mercury Price, è la voce del tema di apertura della serie ‘Big Little Lies’. Prima di essere scoperto da Paul Butler dei ‘The Bees’, Kiwanuka era un session guitarist. Kiwanuka è il nono artista annunciato per la prossima stagione del Roma Summer Fest, il festival estivo della Fondazione Musica per Roma che si tiene nella cavea progettata dall’architetto Renzo Piano. Già in programma e annunciati i concerti di Nick Cave & The Bad Seeds (11 giugno), Caribou (25 giugno), Woodkid (28 giugno), The Lumineers (5 luglio), Pixies (8 luglio), Simple Minds (15 luglio), Paul Weller (24 luglio), Levante (30 luglio).

