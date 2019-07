La scaletta del concerto dei Kiss a Milano per il tour End of the World, l’ultimo della carriera della mitica band americana.

Anche i Kiss sono pronti a dire basta, appendendo chitarre, bassi, ‘zatteroni’, armature e parrucche ai tanti chiodi che serviranno per sostenerli. Magari regalando il tutto a qualche museo, o agli Hard Rock Cafè sparsi in tutto il mondo.

Il tour End of the Road, che dovrebbe essere l’ultimo della loro lunga e gloriosa carriera fa tappa in Italia il 2 luglio, all’Ippodromo Snai di San Siro a Milano, per il Milano Summer Festival. Verosimilmente, sarà l’ultimo mega show della band di Paul Stanley e Gene Simmons nel nostro paese. Ecco la scaletta e tutte le informazioni su questo imperdibile spettacolo.

Kiss a Milano: la scaletta del concerto

Ovviamente, nella setlist di questo tour conclusivo della carriera dei Kiss sono confluiti i successi di oltre quarant’anni di carriera, con hit che hanno rivoluzionato il mondo della musica rock e qualche piccola chicca.

Non sappiamo quale sarà la scaletta ufficiale di Milano, ma possiamo farci un’idea spulciando quella della recente data norvegese di Trondheim:

Rock and Roll (cover Led Zeppelin)

Detroit Rock City

Shout It Out Loud

Deuce

Say Yeah

I Love It Loud

Heaven’s on Fire

War Machine

Lick It Up

Calling Dr. Love

100,000 Years

Cold Gin

God of Thunder

Psycho Circus

Let Me Go, Rock ‘n’ Roll

Love Gun

I Was Made for Lovin’ You

Black Diamond

Beth

Crazy Crazy Nights

Rock and Roll All Nite

God Gave Rock and Roll to You II

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/KISS

Kiss a Milano: come arrivare all’Ippodromo San Siro

L’Ippodromo Snai di San Siro a Milano è la location scelta per l’ultimo atto italiano dei Kiss. Raggiungere il luogo dell’evento è semplice. Basta prendere la linea metro M1 o quella M5, o in alternativa le linee bus 48, 49, 68, 78, 90, 91 e 98.

Per chi volesse recarsi all’Ippodromo con mezzi propri ricordiamo che l’ingresso è ubicato in via Diomede 1 e che nei dintorni sono disponibili ampie aree parcheggio.

E adesso ecco un assaggio di un concerto dell’End of the Road Tour dei Kiss:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/KISS