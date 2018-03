Il sempre ben informato analista della KGI Ming-Chi Kuo ha pubblicato una serie di nuove note per gli investitori Apple, parlando di iPhone, AirPods e HomePod. L’analista ha anche preannunciato il rilascio di un MacBook Air 13 pollici “più economico” entro pochi mesi.

Kuo afferma che Apple rilascerà un nuovo MacBook Air “ad un prezzo più basso” nel secondo trimestre del 2018. L’analista prevede che questo MacBook Air economico contribuirà a spingere le vendite della linea “MacBook” del 10-15% in tutto il 2018. I dettagli sul nuovo MacBook Air sono ancora pochi, ma già in passato altri rumor avevano parlato di un modello “economico” da 13 pollici il cui prezzo potrebbe partire da 899 dollari.

Le note dell’investitore offrono anche alcuni dettagli aggiuntivi sulle vendite degli AirPods. Kuo afferma che le spedizioni degli auricolari stanno andando a gonfie vele e prevede che il modello aggiornato arriverà nella seconda metà dell’anno, determinando una crescita sostanziale anno dopo anno.

Per quanto riguarda i nuovi iPhone che arriveranno quest’anno, Kuo si concentra principalmente sul modello entry-level da 6,1 pollici, affermando che sarà un anno positivo per fornitori come Unimicron, così come per i partner Apple Wistron e Pegatron.

Kuo rileva inoltre che la richiesta di HomePod è stata finora “mediocre“. L’analista non aggiunte ulteriori dettagli su questo punto.