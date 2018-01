L’analista Ming-Chi Kuo della KGI ha condiviso nuove informazioni sui possibili nuovi iPhone che saranno presentati da Apple nel mese di settembre.

iPhone 6.1″ LCD

In primis, si parla dell’iPhone LCD da 6.1 pollici. Secondo Kuo, i fornitori chiave di questo modello che si occuperanno dell’assemblaggio finale saranno Pegatron, Foxconn e Wistron, con rispettivamente il 60, il 30 e il 10 percento dell’intera produzione. Japan Display fornirà invece il 70% dei pannelli LCD che saranno usati su questo dispositivo. Per l’analista, Apple è intenzionata ad utilizzare i pannelli LCD Full Active dell’azienda nipponica, i quali possono essere utilizzati montando cornici ultra-sottili da 0,5mm su tutti e quattro i lati.

Come per gli altri modelli, anche l’iPhone LCD da 6.1 pollici sarà privo di tasto Home e presenterà la classica “notch” per la fotocamera TrueDepth e i sensori Face ID. Il dispositivo consentirà ovviamente di creare Animoji e avrà una batteria a cella di forma rettangolare da 2.850-2.950 mAh, fino all’8.5% più grande rispetto a quella montata sull’attuale iPhone X. L’aumento della capacità della batteria sarà il risultato di una scheda logica più piccola che verrà creata grazie ai progressi in termini di produzione. Il telaio sarà realizzato in alluminio, ma mancheranno il 3D Touch e la doppia fotocamera posteriore. Il dispositivo avrà anche meno memoria rispetto agli altri due modelli, con “soli” 3GB di RAM.

Per quanto riguarda il prezzo, secondo l’analista si attesterà tra i 700 e gli 800 dollari negli Stati Uniti.

Questo dispositivo sarà quindi il nuovo iPhone Apple dal prezzo più basso rispetto agli altri due modelli.

iPhone X di seconda generazione e iPhone X Plus

L’analista della KGI ha poi parlato degli altri due iPhone che Apple dovrebbe rilasciare in autunno. L’iPhone X di seconda generazione (come per tutti gli altri modelli, il nome non è ancora noto) avrà uno schermo OLED da 5.8 pollici e sarà disponibile anche nella versione Plus da 6.5 pollici. Entrambi i modelli monteranno 4GB di RAM.

L’iPhone X Plus dovrebbe avere una batteria del 25% più grande rispetto a quella montata attualmente su iPhone X, con potenza tra di 3,300-3,400 mAh. Kuo conferma che la batteria avrà un design a L a doppia cella, diversa rispetto alla singola cella utilizzata attualmente.

A parte le dimensioni dello schermo del Plus e le varie novità interne (RAM, nuova CPU, fotocamera migliorata, batteria più potente), per il resto i due nuovi iPhone X saranno molto simili a quello attuale e non apporteranno aggiornamenti significativi. Per Kuo, novità importanti per le fotocamera TrueDepth saranno integrati solo nel 2019.

Malgrado le poche novità, l’analista ritiene che i tre nuovi iPhone venderanno molto bene, soprattutto grazie al modello LCD da 6.1 pollici.