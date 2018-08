A distanza di un po’ di mesi dal coming out (in maniera epica, citando Ariana Grande), Kevin McHale di Glee ha mostrato sui social i duri progressi frutto della palestra.

Ecco le classiche foto del ‘Prima’ e del ‘Dopo’:

La trasformazione è davvero evidente.

Kevin McHale, la sua prima dichiarazione dopo il coming out

“Se qualcuno era mio fan e ha seguito tutto quello che pubblicavo sui social media, come fanno le persone con cui interagisco quotidianamente, penso che non si sia sorpreso. “La gente lo sapeva. 24 ore dopo quelle foto ci sono state una raffica di tweet, con le persone che mi scrivevono ‘oh mio Dio, congratulazioni! Benvenuto!”. E io ero tipo, “che cosa è successo? Stavo andando fuori di testa”. “Mi dicevo, ‘è successo qualcosa che non so’. E poi ho visto che era legato al tweet. Le persone erano come, ‘Oh, hai appena fatto coming out.’ Io ero tipo, ‘Davvero?’. Mi è piaciuto, chi non vorrebbe fare coming out con un tweet su una canzone di Ariana Grande?”.