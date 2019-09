Che l’incidente d’auto di Kevin Hart fosse stato grave si era capito subito. Le foto scattate alla sua Plymouth Barracuda non lasciavano molto spazio all’immaginazione e subito si era parlato di “gravi lesioni alla schiena”.

Le voci circolate nelle ore successive hanno atterrito tutti i fan dell’attore e comico 40enne: un trauma ai nervi della colonna vertebrale che lo avrebbero lasciato paralizzato dal collo in giù. Oltre alla diagnosi di quadriplegia, si parlava di un danno al collo che gli avrebbe causato un danno irreversibile alla laringe, lasciando paralizzate entrambe le corde vocali.

La moglie di Hart, Eniko, ha voluto però tranquillizzare tutti e mettere fine a notizie incontrollate. Kevin “starà bene”, ha detto a TMZ, aggiungendo che è sveglio e in ripresa dopo l’operazione alla schiena.

