Kevin Bonifazi, ufficializzata la relazione con l’ex tronista Angela Nasti, ha cancellato il suo profilo Instagram perdendo centinaia di foto ricordo pubblicate nel corso degli anni, migliaia di followers e pure il ‘bollino blu’ del verificato. Ora, a distanza di un paio di giorni, è tornato con un profilo nuovo di zecca con pochi seguaci, zero foto ed ovviamente nessuna ‘verifica’ da parte del team di Instagram.

Secondo quanto riportato da alcuni maligni del web, il calciatore avrebbe cambiato profilo proprio per far perdere tutte le tracce della sua vecchia vita. Indiscrezioni cattive, perfide e maligne da cui io prendo ufficialmente le distanze.

Qualche ora dopo, però, Deianira Marzano ha raccontato di aver ricevuto delle segnalazioni da parte delle sue followers che le avrebbero raccontato alcune conversazioni private avute proprio con il calciatore.



Deianira ha successivamente pubblicato anche degli screen di presunte conversazioni private che Kevin Bonifazi pare avrebbe fatto in passato con fantomatiche ragazze conosciute in chat, ma non essendo certo della veridicità di tali screen, evito di divulgarli. Nelle chat comunque si parla di scambio di foto di ‘ogni tipo’ e di misure molto grosse fra la gambe.

Per quest’ultimo punto, ovviamente, se non vedo non credo.