Kendrick Lamar tour 2020: le date dei concerti del rapper americano in Europa. Attesa per il suo possibile ritorno in Italia.

Il più grande rapper degli ultimi dieci anni sta per tornare in Europa, forse in Italia. Stiamo parlando di Kendrick Lamar. L’artista di To pimp a butterfly sta iniziando a organizzare gli appuntamenti per il prossimo anno, e a quanto pare non mancherà di fare un salto nel Vecchio Continente.

Ecco tutti i dettagli sulle prime date del nuovo tour europeo di Lamar nel 2020.

Kendrick Lamar in Europa nel 2020

Il prossimo anno potrebbe essere quello della pubblicazione dell’erede di Damn, l’ultimo album di Kendrick, risalente ormai al 2017. E se così fosse, un tour sarebbe un’inevitabile conseguenza.

Per ora sappiamo che in Europa si esibirà come headliner sicuramente al Woo Hah! Festival, una kermesse che si terrà a Hilvarenbeek, nei Paesi Bassi, dal 10 al 12 luglio.

Una sua seconda tappa potrebbe però essere il Glastonbury 2020, come fatto ipotizzare dalla co-organizzatrice dell’evento, Emily Eavys. La manager ha infatti risposto così ai microfoni di BBC Radio 2 a una domanda sulla possibile presenza di Taylor Swift e Kendrick Lamar su quel palco nel 2020: “I prossimi due headliner che annunceremo sono un maschio e una femmina. Quindi ci sono un paio di indizi. Sono sicura che le persone indovineranno di chi si tratta“.



Kendrick Lamar torna in Italia?

L’avvento di Kendrick nel nostro continente ha riacceso anche le speranze dei fan italiani. Per il momento, infatti, il rapper ha fatto tappa in Italia solo nell’ormai lontanissimo 2013, ai Magazzini Generali di Milano, per promuovere l’album Good kid, M.A.A.D. City.

All’epoca Lamar era un rapper giovane e pieno di energia, ma ancora poco conosciuto. Solo due anni più tardi, nel 2015, consegnerà infatti al mondo To pimp a butterfly, l’album capolavoro che lo ha consacrato come uno degli artisti più importanti di questo millennio.

Di seguito il video di Humble di Kendrick:

