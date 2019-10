Kelly Rowland fa luce sull’ipotetica reunion delle Destiny’s Child, di cui si è parlato molto in rete negli ultimi tempi.

Kelly Rowland ha affrontato l’argomento reunion delle Destiny’s Child che corre – da diverse settimane – sui social. La cantante ha spiegato che spera che rimanga un segreto qualora il gruppo si riunisca in futuro.

Beyoncé, Michelle Williams e Kelly Rowland, che hanno sfornato successi come Independent Women, Survivor e Say My Name, sono tornate brevemente insieme durante il Coachella dell’anno scorso. In precedenza avevano condiviso il palcoscenico come parte dello spettacolo di Beyoncé al Super Bowl nel 2013.

Destiny’s Child, la reunion si farà?

Durante l’estate scorsa, sono emerse notizie secondo le quali le Destiny’s Child sarebbe dovuto tornare dal vivo in seguito al successo del recente tour di reunion delle Spice Girls.

La Rowland – di recente – ha parlato dei rumor persistenti in una nuova intervista con Entertainment Tonight: “Abbiamo fatto musica incredibile in passato e non so se il gruppo tornerà insieme […] So che ogni volta che c’è una decisione da prendere per me e le ragazze per fare qualcosa, di solito è una sorpresa. E i nostri fan sono sempre stati così solidali e fantastici, mi piace dare loro sorprese“.

“Non ho nulla in serbo, te lo prometto, ma anche se fosse non direi nulla“, ha aggiunto.

Di seguito, il video di Survivor delle Destiny’s Child:

Beyoncé, il padre parla della reunion delle Destiny’s Child

Parlando durante l’estate della possibile reunion, Matthew Knowles ha dichiarato: “Spero sicuramente che lo facciano“.

L’uomo ha quindi aggiunto: “Sarebbe meraviglioso, no? Ma sai, cose del genere richiedono anni di preparazione e tempistica. La maggior parte delle persone non sa come funzionano i tour e come funziona l’industria musicale“.

Non ci resta, dunque, che sperare che le tre ragazze d’oro accontentino i fan, anche solo per un breve tour o, magari, con un brano inedito che celebri la loro amicizia.