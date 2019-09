Kdely Cavo Type C HDMI 4K 60Hz USB C HDMI Tipo C per MacBook Pro/Air, iMac, iPad Pro 2018, Surface Book 2/Go, Chromebook, Galaxy S10/S9/S9+/S8/S8+/Note8,Huawei P20,Pro,P30,Pro,Mate 20RS,Mate 30,30pro

Kdely Cavo Type C HDMI 4K 60Hz USB C HDMI Tipo C per MacBook Pro/Air, iMac, iPad Pro 2018, Surface Book 2/Go, Chromebook, Galaxy S10/S9/S9+/S8/S8+/Note8,Huawei P20,Pro,P30,Pro,Mate 20RS,Mate 30,30pro16,99 €