Katy Perry qualche giorno fa ha rilasciato una lunga intervista ad una televisione coreana dove ha parlato del suo prossimo album che dovrebbe uscire il prossimo 14 agosto.

“It’s like 75 percent ‘Prism’ and 25 percent ‘Teenage Dream.

“(My ultimate goal) is to bring light to this world and when I leave this world, that I have left a lot of light through these songs,”

—Katy Perry talking about #KP5 on Korea Now pic.twitter.com/pNzDjWcKt5

— Katy Perry Updates (@updatekatys) June 3, 2020