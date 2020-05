Katy Perry non si è limitata a sfornare una canzone durante la gravidanza, ma ha dato il via ad una nuova era discografica e come se non bastasse ieri sera è anche salita sul palco con il suo bellissimo pancione all’ottavo mese per esibirsi con il suo nuovo singolo. La popstar durante la finale di American Idol ha cantato Daisies, mostrando così la performance che stava preparando da settimane. Non si tratta infatti un’esibizione “normale”, Katy Perry ha specificato anche su Twitter che è stata usata una tecnologia mai vista prima in tv.

Start on the #AmericanIdol stage, end up in a whole new 🌎, thanks to brand new technology that’s never been seen before on TV 🤯❗️Tune in NOW for the grand finale AND my first television performance of #Daisies! 🌼 pic.twitter.com/XgIUvqj7Uw

— KATY PERRY (@katyperry) May 18, 2020