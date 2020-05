Katy Perry annuncia il nuovo album nel 2020, anticipato dal singolo Daises: ecco le dichiarazioni della cantante.

Katy Perry non ha alcuna intenzione di prendersi una pausa. Chi l’ha detto che la gravidanza debba comportare per forza uno stop? La popstar, che in estate darà alla luce la sua prima figlia, ha deciso di proseguire per la sua strada.

Il 15 maggio è in arrivo il suo nuovo singolo, Daises, ed entro la fine dell’anno sarà pubblicato anche il suo nuovo album, il quinto di inediti nella sua carriera.

Katy Perry: nuovo album nel 2020

Non ci sono dubbi: il nuovo album di Katy Perry arriverà in questo 2020. Nemmeno il Coronavirus e una gravidanza hanno potuto far cambiare i suoi piani.

“Sicuramente si deve rimanere creativi. In California, sapete, ci saranno molte regole e modi fare le cose, non torneremo alla normalità“, ha spiegato la Perry, “farò un album quest’anno, che ci sia la quarantena o no, perché non permetteremo a nessun coronavirus di impedirci di ballare, anche se stiamo ballando nelle nostre case“.



Katy Perry, Daises: il nuovo singolo

E intanto è arrivato anche l’annuncio del primo singolo ufficialmente estratto dal nuovo lavoro sulla lunga distanza. Si tratta di Daises, un brano che è stato già definito come uno dei migliori della sua carriera.

Sui social l’artista ha presentato così questo brano: “È una canzone per tutti i sogni che voi ragazzi avete avuto e tutte le cose che volete realizzare. Forse abbiamo avuto molto tempo per riflettere. Voglio dire, abbiamo avuto molto tempo per riflettere e pensare probabilmente a ciò che abbiamo dato per scontato in passato e a come cambierà in futuro. Questa canzone parla in qualche modo di come farlo, andate e realizzate i vostri sogni“.

