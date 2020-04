Che fine ha fatto Katy Perry?

A tre anni di distanza dal suo ultimo album (Witness, uscito nel 2017), la cantante ha da poco annunciato di essere incinta di una bambina avuta dal compagno Orlando Bloom.

A livello musicale però Katy Perry non azzecca un singolo di successo da un bel po’ di anni (la sua ultima numero #1 risale al 2013 con Dark Horse) e gli ultimi singoli pubblicati in questi ultimi anni sono stati accolti così tiepidamente dai fan che non fanno neanche parte di nessun album.

Tuttavia la cantante non è intenzionata a lasciare la musica e come confessato durante una live con i fan non smetterà di fare musica.

Meglio per noi… E chissà se la gravidanza non l’aiuterà con le classifiche.

.@KatyPerry reassures fans she won’t be quitting music after she becomes a mom: “I’m never quitting that” pic.twitter.com/EmLd1wwQEy — Pop Crave (@PopCrave) April 20, 2020

