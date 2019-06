Katia Fanelli di Temptation Island è una ragazza fotonica amante della chirurgia estetica e del biondo platino e da quando ha fatto il suo debutto su Canale Cinque i suoi profili social sono stati scandagliati.

All’occhio critico dei lettori è balzata (oltre la sua metamorfosi fisica) anche una foto scattata insieme al compagno Vittorio, che la ritrae su un aereo mentre si scambia con lui un tenero bacio nascosta dal proprio passaporto. La didascalia è semplice e romantica: “I timbri sui nostri passaporti saranno gli stessi, perché non c’è viaggio che voglia fare se non con te“. Peccato che questo scatto non sia opera sua, ma sia un’idea scopiazzata da Paolo Crivelli, ex tronista di Uomini e Donne.